Fußball, Beachvolleyball und Calisthenics – das neue Spiel- und Sportgelände in Kallstadt bietet Sportbegeisterten viele Möglichkeiten. Nun wurde es eingeweiht.

Über Jahrzehnte sei der Sportplatz ein Treffpunkt gewesen, erinnerte Ortsbürgermeister Thomas Jaworek (CDU) am Freitagabend bei der offiziellen Einweihung des Spiel- und Sportgeländes im ehemaligen Kalksteinbruch. Mit der Zeit sei der Platz jedoch in die Jahre gekommen, zudem seien durch Vandalismus Schäden entstanden. Nach fast 50 Jahren habe die Gemeinde das Gelände vom Turnverein Kallstadt zurückgenommen, berichtete Jaworek.

Wie der Ortschef weiter ausführte, hätten Kinder und Jugendliche bei der Dorfmoderation 2020 den Wunsch nach einem Treffpunkt geäußert. Laut Jürgen Oberholz ( FWG), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Freinsheim, hatte das mit der Dorfmoderation beauftragte Planungsbüro Kobra zuerst andere Ideen für den Sportplatz. Der Architekt Matthias Braun habe dann jedoch mehrere Pläne für ein Spiel- und Sportgelände vorgelegt. „Es ist sehr gut gelungen“, lobte Oberholz.

Landtagsabgeordnete Elke Schanzenbächer (CDU) und Jaworek waren sich einig, dass der Platz „mehr als ein Sportgelände“ ist. „Hier zeigt sich, was möglich ist, wenn Menschen gemeinsam Ideen entwickeln und an Visionen festhalten“, befand Jaworek. Schanzenbächer bezeichnete das Areal als einen „Ort der Begegnung, des Miteinanders, der Gemeinschaft und Lebensfreude“. Die Jugend könne sich hier treffen und Sport treiben. Das Gelände stehe aber allen Altersgruppen offen, auch Feste könnten dort gefeiert werden.

Jaworek berichtete, dass das Areal, das mit Ausnahme einer Wasserzufuhr seit drei Jahren fertig ist, intensiv genutzt werde. Zu den Besonderheiten des Spiel- und Sportgeländes gehöre, dass es in einem Naturreservat liegt, dass sich Natur und Freizeit verbinden. Der Platz sei gelebte Bürgerbeteiligung, denn ohne ehrenamtliche Arbeitseinsätze hätte das Spiel- und Sportgelände nicht realisiert werden können.

Nach Angaben von Jaworek wurden 160.000 Euro der Kosten durch Fördermittel des Leader-Programms der Europäischen Union (EU) abgedeckt. Rund 30.000 Euro habe die Alfred- und Maria-Henninger-Stiftung beigesteuert. Zudem seien Einzelspenden eingegangen. Auch der Unterhalt der Anlage sei aufgrund von Spenden und ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen günstiger als erwartet. Ausgegangen sei man von 10.000 Euro pro Jahr, bisher seien Kosten von 3000 Euro jährlich angefallen, so Jaworek. Auf dem Spiel- und Sportgelände befinden sich ein Fußballplatz, ein Basketballfeld, eine Skater-, Calisthenics- Kugelstoß- und Weitsprunganlage, eine Boule-, Kurzlauf- und 200-Meter-Bahn sowie ein Beachvolleyballfeld.

Jaworek kündigte außerdem an, dass in diesem Sommer in Kallstadt eine Ampel in der Nähe des Saumagenplatzes installiert werden soll. Die Container für den Automaten-Dorfladen seien bestellt, die Ausschreibung für die Arbeiten zur Neugestaltung des Dorfzentrums werde vorbereitet und die Planung für den Ausbau der Backhausgasse Nord sei fertig.