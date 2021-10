Das Freinsheimer Spielzeugmuseum feiert sein zehnjähriges Bestehen mit dem neunten Bing-Spielertreffen. Das Fest im Museum, An der Bach 9 in Freinsheim, ist für Samstag und Sonntag, 30. und 31. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr, geplant. Vor Corona haben an die 700 Besucher die Ausstellung im Von-Busch-Hof, im Museum sowie im Museumscafé besucht.

Vielseitigkeit der Firma Bing zeigen

Das Museum von Marion und Uwe Groll ist in den vergangenen zehn Jahren stetig erweitert worden und zeigt nun auf rund 300 Quadratmetern Fläche eine Dauerausstellung, die der Firma Bing gewidmet ist, mit rund 2000 Exponaten aus der Zeit vor 1932. Modelleisenbahnen, Nähmaschinen, Laterna magica, Puppen, Plüschtiere, Grammophone, Gesellschaftsspiele und jede Menge anderes Blechspielzeug sind zu sehen. Es gibt einen eigenen Ausstellungsbereich für Dampfmaschinen und Heißluftmotoren. „Wir möchten die Vielseitigkeit der Firma Bing darstellen“, erklärt Uwe Groll.