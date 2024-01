Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es tut sich unübersehbar etwas in der ehemaligen Trebbe-Immobilie. Juwelierin Sandra Ehrensberger ist in Vorfreude: „Die letzten Arbeiten stehen an, es fehlen unter anderem noch eine Vitrine für Goldschmuck und einige Accessoires für unsere Trauring-Ecke.“ Am 3. Februar wird die Juwelierin den Laden unter dem Namen „Juwelier Ehrensberger“ eröffnen.

Ein Herzstück des etwa 100 Quadratmeter großen Ladengeschäfts wird eine Beratungs- und Trauringecke, sagt die Geschäftsfrau, die seit über 20 Jahren im Einzelhandel