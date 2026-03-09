Die Kallstadter Weinprinzessin Luisa Böhringer ist nun auch die der Urlaubsregion Freinsheim. Am Freitag wurde sie von ihrer Vorgängerin Tina Scherner gekrönt.

Mit der Amtsübergabe bleibt die Krone bei den Brulljesmachern. Bei der Kallstadter Landjugend sind sowohl Tina Scherner als auch Luisa Böhringer aktiv. Als letzte Amtshandlung stellte Tina Scherner aus Weisenheim am Sand die Weine vor, die beim Frühlingsempfang der Verbandsgemeinde ausgeschenkt wurden. Sie erinnerte daran, dass sie vier Jahre Weinprinzessin in Weisenheim am Sand und zwei Jahre Weinprinzessin der Urlaubsregion war. Es „schmerzt“, dass die Zeit als Hoheit nun vorbei ist, und sie sei traurig. Doch sei es positiv, dass sie nun Zeit „für ein paar andere Dinge“ habe, sagte Scherner. Die sechs Jahre hätten „im Zeichen des Weines, der Tradition und der Gemeinschaft gestanden“, es seien Jahre „voller unvergesslicher Begegnungen und Emotionen“ gewesen. Sie habe Selbstvertrauen gewonnen und gelernt, „was es heißt Verantwortung zu übernehmen“, erklärte die scheidende Weinprinzessin.

Familie „stolz wie Bolle“

Scherner erzählte, dass sie vor einigen Wochen in ihrem früheren Kindergarten vorgelesen und von ihrem Amt erzählt habe. Wenn sie jetzt kleinen Mädchen im Dorf begegne, würden diese zu ihr sagen: „Ich will mal Weinprinzessin werden.“ Das sei einer ihrer wichtigsten Termine im Amt gewesen, meinte Scherner. Als sie selbst ein Kindergartenkind war, sei die damalige Weisenheimer Weinprinzessin zu Besuch gewesen, das habe sie nie vergessen. Scherner bedankte sich bei ihren Kolleginnen aus dem Wein- und sonstigen Adel, von denen 15 bei der Krönung anwesend waren, den Winzern sowie bei ihren Eltern und Geschwistern, die der Prinzessin stets zu Diensten gewesen seien.

Er wisse, dass die Familie Scherner „stolz wie Bolle sei“, sagte Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) und dankte der bisherigen Amtsträgerin für ihren Einsatz. Diese nahm ihre Krone ab, legte sie zunächst auf ein rosa Kissen und setzte sie dann ihrer Nachfolgerin auf das Haupt.

Neues Glas für die Weinprinzessin

Die 24-jährige Luisa Böhringer, die im öffentlichen Dienst arbeitet, verriet, dass ihr Weg in den Adelsstand schon in ihrer Kindheit vorgezeichnet gewesen sei. So sei sie immer hinter den Weinprinzessinnen hergerannt und habe gefragt: „Darf ich mal die Krone aufsetzen?“ In den eineinhalb Jahren, seit denen sie Kallstadter Weinprinzessin ist, habe sie viele positive Erlebnisse und Begegnungen gehabt. Weil sie weiter solche Erfahrungen sammeln möchte, habe sie sich als Weinprinzessin der Urlaubsregion beworben, sagte Böhringer, die auch bei der Kallstadter Feuerwehr aktiv ist.

Der Wein und die Pfalz stehen nach den Worten der neuen Amtsinhaberin für Geselligkeit, Tradition, Leidenschaft und Gemeinschaft. Sie wolle „Botschafterin der Region“ sein und „Menschen für den Wein begeistern“, erklärte Böhringer. Oberholz überreichte der Weinprinzessin ein neues Glas mit dem Wappen der Verbandsgemeinde und wünschte ihr „immer ein volles Glas“. Der Freinsheimer verriet außerdem, dass Luisa Böhringer zwar Kallstadter Weinprinzessin ist, aber überwiegend bei ihrem Freund in Freinsheim wohne, genau bei ihm um die Ecke.