Zum Tag des Lokaljournalismus hat RHEINPFALZ-Redakteur Mohammad Alhusain eine Schulklasse besucht. Seine Botschaft: Es lohnt sich, für den Traumberuf zu kämpfen.

Die vielleicht wichtigste Botschaft des Vormittags kam zum Schluss: „Auch ohne Abitur kann man weit kommen. Und noch etwas schätze ich an Deutschland: Dass man auf seinem Weg auch Unterstützung bekommt, wenn man sie braucht“, sagt RHEINPFALZ-Redakteur Mohammad Alhusain. Die meisten der 21 Neuntklässler, die in ihrem Klassenraum in der Carl-Orff-Realschule eine etwas andere Deutschstunde erleben durften, hören gespannt zu. Manche klatschen. Ihr Lehrer Steffen Hoffmann bekräftigt: „Die Geschichte von Herrn Alhusain ist ein super Beispiel dafür, dass es mit dem Traumberuf klappen kann, auch wenn man nicht die besten Voraussetzungen hat. Ihr müsst einfach dranbleiben.“

Alhusain ist dran geblieben an seinem Traumberuf Journalist. Geboren und aufgewachsen ist der 35-Jährige in Syrien, hat dort ein Studium begonnen. Dann brach der Bürgerkrieg los, Alhusain und seine Familie flohen. 2015 kam er in die Pfalz – ohne ein Wort Deutsch zu sprechen.

Lust aufs Lokale

Sein Vortrag in der Carl-Orff-Realschule plus soll Lust wecken auf den Beruf des Lokaljournalisten, vor allem aber den Jugendlichen Mut machen, dass sie etwas erreichen können im Leben. Die Realschüler, sagt Lehrer Hoffmann, hätten zu Unrecht einen schlechteren Ruf als ihre Altersgenossen von Gymnasium oder Gesamtschule. „Sie machen im Bus vielleicht sogar eher mal Platz oder fragen, ob sie jemandem helfen können“, hat der Pädagoge beobachtet. Vorfälle wie in der Karolina-Burger-Realschule in Ludwigshafen und das entsprechende Medienecho hätten ein Übriges getan. Hoffmann und das Kollegium in der Bad Dürkheimer Realschule kämpfen gegen das schlechte Image ihrer Schulform an. Hoffmann hat für den Besuch aus der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Bad Dürkheim extra einen Test verschoben.

Seine Klasse goutiert das mit Neugierde und vielen Fragen an den Gast. „Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man als Journalist haben muss?“, will einer der Neuntklässler wissen. „Man muss offen sein, Menschen mögen und mit Menschen können“, sagt Alhusain. „Was war Ihre schönste, was Ihre schlimmste Erfahrung?“, hakt der Schüler nach. Alhusain überlegt kurz. Gerne erinnere er sich an ein Erlebnis aus seiner Zeit als Volontär, also als Auszubildender zum Redakteur, antwortet der Journalist schließlich. Er habe damals in Bad Dürkheim den Auftrag bekommen, über das Engagement Freiwilliger für das Hospiz zu berichten, die sogenannte Sorgenwürmchen häkelten. Diese legten sie in Dürkheimer Geschäften aus, wo die Würmchen gegen eine Spende mitgenommen werden konnten. „Ein paar Tage, nachdem der Artikel erschienen war, stand eine Frau in der Redaktion – mit einer ganzen Tasche von Sorgenwürmchen für uns, weil sich die Ehrenamtlichen so über den Artikel gefreut haben. Das fand ich total schön“, sagt Alhusain.

Immer nah dran

Dass man bei einer Regionalzeitung besonders in einer kleinen Stadt wie Bad Dürkheim sehr nah dran ist an den Menschen, zeigt eine andere Episode, die das Interesse der Schüler weckt: Die Lokalredaktion Bad Dürkheim berichtete im vergangenen Jahr über die Abschiebung einer kurdischen Mutter mit ihren drei Kindern aus Friedelsheim in den Nordirak. Kürzlich hat Alhusain Kontakt mit der Familie aufgenommen. Besonders die Kinder, die kaum Kurdisch sprechen und Deutschland als ihre Heimat sehen, leiden unter der Abschiebung. Zwei von ihnen hatten die Carl-Orff-Realschule besucht. Der Bruder war ein Fußballkamerad von Schülern, die im Klassenraum versammelt sind. „Warum wurden sie abgeschoben?“, will ein Schüler wissen. Ihr Asylantrag sei nicht bewilligt worden, sagt Alhusain. Die Mutter sei Analphabetin und habe Briefe der Behörden wohl auch nicht verstanden.

Eine richtig schlechte Erfahrung habe er in seiner Laufbahn nicht gemacht, sagt der 35-Jährige, der mittlerweile in den Lokalredaktionen Bad Dürkheim und Ludwigshafen als Redakteur arbeitet. Was aber nicht bedeutet, dass bei ihm alles glatt gelaufen ist: Bevor seine Redakteursausbildung begann, hat Alhusain eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. „Ich habe überlegt, die Ausbildung abzubrechen, weil ich mit einigen Lehrern nicht klar kam. Aber ich hatte einen guten Ausbilder, der mich überzeugt hat, weiterzumachen. Dann hatte ich eine Ausbildung, aber keine Arbeit“, erzählt er von seiner Zeit während der Corona-Pandemie. Alhusain machte ein Praktikum bei der RHEINPFALZ in Ludwigshafen. „Ich habe kein Geld verdient, aber mitgearbeitet“, berichtet er. Der Einstieg in den Journalismus war getan.

„Bares für Rares“ als Lernhilfe

Auch einige Migranten besuchen die Klasse. „Haben Sie einen Tipp, wie sie sich selbst helfen können, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern?“, will Lehrer Hoffmann wissen. Medien könnten hilfreich sein, sagt Alhusain: In seiner ersten Wohnung in Leistadt habe er ohne Sprachkenntnisse „Bares für Rares“ geschaut und sich nach und nach über das Prinzip der Sendung die Sprache erschlossen.

Pädagoge Hoffmann wirbt bei seinen Schülern dafür, sich über das Geschehen in ihrem Wohnort zu informieren: „Was hier passiert, dafür ist die RHEINPFALZ so ziemlich die beste Quelle, die ihr haben könnt, anders als vieles, was über TikTok läuft. Das hat Relevanz für euer Leben.“