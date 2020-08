Wer noch nie den Tod eines geliebten Menschen verkraften musste, kann einem anderen durchaus empathisch zur Seite stehen. Aber selbst einen schweren Verlust zu erleben, lässt uns in eine nie gekannte Gefühlswelt abgleiten.

Unsere Seele, unser Empfinden, unser Gefühlsleben sind zutiefst erschüttert. Trauer ist auch ein körperlich empfundener Schmerz. Er scheint unerträglich und nie enden zu wollen. Die Seele braucht Zeit und Raum, um zu fühlen und zu heilen. Dabei wird die Heilung ganz unterschiedlich erlebt und immer schwingt das sogenannte Trauerjahr mit.

Zu früheren Zeiten hatte das Trauerjahr eine andere Bedeutung als heute. Darüber könnte vieles geschrieben werden. Ich überlasse Ihnen dazu Ihre eigenen Gedanken und Ideen.

Die Trauer ist immer eine intensive Auseinandersetzung mit dem Verlust. Es wird auch oft von Trauerarbeit gesprochen und das ist wörtlich zu nehmen. Trauer wird mitunter als harte Arbeit empfunden. Sie drückt sich auf vielfältige Art und Weise aus. Jedoch muss jeder seinen eigenen Weg finden, da gibt es kein richtig oder falsch.

Die Trauerwege verlaufen ganz individuell und doch gibt es auch Gemeinsamkeiten. So werden Geburtstage, Hochzeitstage oder andere wichtige Feste zum ersten Mal ohne den geliebten Menschen schmerzlich begangen, ganz zu schweigen vom ersten Jahresgedächtnis. Immer wieder Tage, die die Wunde besonders aufreißen lässt.

Ins Dunkle kommt wieder mehr Licht

In jedem Fall ist die Trauer nach einem Jahr nicht vorbei. Manchmal wird es sogar so empfunden, dass die Trauerarbeit dann erst richtig beginnt. Aber mit der Zeit dürfen wir darauf vertrauen, dass uns das Leben wieder erreicht, dass ins Dunkle immer mehr Licht kommt. Und vor allem, dass neben den vielen geweinten Tränen auch wieder der Wunsch nach herzhaftem Lachen entsteht, dass die Trauer eine Pause macht.

Die Trauer ist mitunter ein langer Prozess, der länger als ein Jahr dauert und da ist es gut, wenn wir liebe Menschen an unserer Seite wissen.

Am 12. August 2019 verstarb mein lieber Mann nach über drei Jahren schwerer Krankheit und es wird nie mehr so sein wie es war. Ich kann nicht sagen, dass die Trauer vorbei ist, aber sie wandelt sich. Er wird immer einen Platz tief in meinem Herzen haben und es darf sich das Gefühl einstellen, so wie Meister Eckhart sagte: „Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen.“

Vertrauen auch Sie dem Anfang. Seien Sie mutig und gehen Sie Ihren neuen Lebensweg mit Zuversicht und Gottes Segen.

Christa Hoffmann ist ehrenamtliche Sterbe- und Trauerbegleiterin des Ambulanten Hospizdienstes Bad Dürkheim/ Freinsheim-Grünstadt