Antikes Leben live: Im Römischen Weingut am Weilberg haben die Trachtengruppe Ungstein und die I. Römerkohorte Opladen am Wochenende gezeigt, wie vor 2000 Jahren Wein gemacht wurde. Höhepunkt war das Traubentreten an der Römerkelter.

Nur mit weißen Lendenschurzen, den sogenannten Treterhosen, bekleidet warten Ruwen Krauß und Uwe Theis auf ihren Einsatz vor dem historischen Kelterhaus. Der junge Vorstand der Trachtengruppe