Am Mittwoch gegen 7.30 Uhr hat der Fahrer eines weißen Transporters in der Dr.-Welte-Straße in Weisenheim am Sand einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei war die Fahrerin eines VW Passat in Fahrtrichtung Lambsheim unterwegs, als ihr der Transporter mit offener Ladefläche und weiß-roten Streifen an der Seite entgegenkam und plötzlich eine abrupte Lenkbewegung nach links machte, sodass er mit dem VW zusammenstieß. Nachdem der Fahrer kurz seine Geschwindigkeit verringert hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Außenspiegel des Passats entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.