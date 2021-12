Rund 500 Euro Sachschaden an einer Fußgängerampel – das ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag gegen 12.30 Uhr an der B37 in Bad Dürkheim ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Transporters die Weinstraße Nord aus Richtung Schlossplatz und bog an der Ampel links auf die B37 in Richtung Hardenburg ab. Dabei streifte der Transporter die Ampel. Der Fahrer fuhr unerlaubt weiter, ohne den Schaden anzuzeigen. Laut Polizei hat eine Zeugin an dem Transporter ein slowenisches Kennzeichen erkannt. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.