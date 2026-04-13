Wegen eines automatischen Notrufs sind am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr die Feuerwehren Friedelsheim-Gönnheim und Wachenheim ausgerückt. Abgesetzt wurde der Notruf von einem Transporter in der Nähe des Friedelsheimer Sportparks.

Nach Angaben der Wehr wurde das Signal über eCall ohne Sprechkontakt bei der Leitstelle abgegeben. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass der Notruf durch ein Überbrücken des Transporters ausgelöst wurde, der über Nacht abgestellt worden war. Ein Eingreifen war nicht erforderlich.