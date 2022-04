Ein Traktor ist am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße von Herxheim am Berg während der Fahrt in Brand geraten. Das hat die Feuerwehr mitgeteilt. Nach Angaben der Feuerwehr haben Anwohner den Brand mit einem Pulverlöscher gelöscht. Zufällig fuhr ein Feuerwehrmann vorbei und rief seine Kameraden. Für die gab es nichts mehr zu löschen. Allerdings war Diesel auf die Fahrbahn geraten. Die Wehr verhinderte, dass Treibstoff weiter auslief. Nach rund einer Dreiviertelstunde konnten die 13 Einsatzkräfte der beiden Wehren aus Freinsheim und Herxheim wieder in die Gerätehäuser zurückkehren. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.