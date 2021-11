Bewegt in jedem Alter: Eine neue Übungsreihe innerhalb unserer Serie startet heute mit Gemeindeschwester plus Vera Götz – für eine besondere Zielgruppe. Denn auch Menschen mit Rollatoren können und sollen sich sportlich betätigen.

Eine Sache zuallererst: Die Bremsen des Rollators müssen festgestellt sein, damit er nicht wegrollen kann. Nur dann lassen sich die Übungen sicher ausführen. Für die Übung hält man sich an den Handgriffen des Rollators fest. Die Füße stehen parallel oder leicht nach außen gedreht mittig zwischen den Hinterrädern des Rollators. Dann hebt man abwechselnd ein Bein nach hinten an. Das darf jeder in dem Tempo machen, das angenehm erscheint. „Langsam, aber sicher“, ist laut Gemeindeschwester plus Vera Götz die Devise.

Sie hilft in einem Teil des Landkreises Menschen über 80 Jahren, die keine Pflegestufe haben, dabei, möglichst lange selbstständig in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben zu können. Götz gibt weitere Tipps: „Wichtig ist ein aufrechter, entspannter Stand und die korrekte Einstellung der Höhe der Griffe.“ Die Übung helfe, einen sicheren Stand zu bewahren, es gehe um Körperwahrnehmung und das Gleichgewicht.

Variation ohne Hände am „Sportgerät“

Als Variation kann der Rollator sozusagen nur als Absicherung vor einem stehen. Dann werden die Hände vom „Sportgerät“ gelöst, die Arme helfen dann, die Balance zu halten. Sobald man aber im Stand unsicher wird, kann man sich direkt wieder festhalten.

Warum trainieren mit Rollator? „Mir ist es wichtig, dass gerade Menschen, die nicht mehr so flott und sicher auf den Beinen sind und daher einen Rollator benutzen, körperlich aktiv bleiben“, erklärt Götz. Da ist Sturzprophylaxe ein wichtiges Thema. „Deswegen würde ich auch gerne im Kurpark oder an den Salinen einen Rollator-Treff initiieren“, verrät Götz. Einmal im Monat sollen Menschen mit Rollator dort zusammenkommen. „Sich fit zu halten an der frischen Luft, Leute zu treffen und wieder die Freude an Bewegung zu finden“, nennt Götz als Ziele. Denn Menschen, die einen Rollator bekommen, ziehen sich oft erst einmal zurück. „Es ist ein mutiger Schritt, mit dem Rollator nach draußen zu gehen, dazu möchte ich motivieren“, betont die Gemeindeschwester. Interessierte können sich bei Götz unter Telefon 06322 9619125 oder 0151 189 76130 oder per E-Mail an Vera.Goetz@kreis-bad-duerkheim.de melden.

Bewegt in jedem Alter

Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im Wechsel kann mit ihnen trainiert werden. Die bisher erschienenen Artikel sind unter www.rheinpfalz.de/lokal/bad-duerkheim_artikel,-runter-vom-sofa-und-einfach-anfangen gesammelt.