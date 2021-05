Der Sport leidet, die soziale Gemeinschaft leidet. Der TuS Wachenheim wollte corona-konform etwas dagegen unternehmen und hat sich dem Video-Trend angeschlossen. Wie das bei den TuS-Abteilungen klappt.

Noch hält sich der Mitgliederschwund beim TuS Wachenheim in Grenzen, verrät Vorsitzender Helmut Ott. Zumindest würden sich die Abgänge noch in einem normalen Maß bewegen. Aber es fehlen die Neueintritte, weil der Klub sein Angebot nicht aktiv präsentieren kann. „Wir versuchen, die Nase soweit über Wasser zu halten, wie es rechtlich erlaubt ist“, erklärt der Vorsitzende deshalb.

Das Mittel zum Ziel, gemeinsam Sport zu treiben, heißt auch beim TuS: Videokonferenz. „Wir machen das in allen Abteilungen, bei denen man den Sport ohnehin auch ohne Corona allein machen könnte“, sagt der 65-jährige Ott. Bei der Frauengymnastik, Pilates und dem Fitnesssport wird über die Online-Plattform Zoom ein Training angeboten. Aber auch die Jugendabteilung der Tischtennisspieler ist aktiv. Ähnlich wie der TTC Bad Dürkheim beginnen die jungen TuS-Tischtennisspieler mit einem etwa halbstündigen Programm zur Auflockerung und Sprungübungen. „Wir wollen damit auch den Körper auf Vordermann bringen“, sagt Ott, der mittlerweile Rentner ist, in seinem Berufsleben im Mess- und Eichwesen tätig war.

Statt Gewichten geht zu Hause auch die Wasserflasche

Für das Tischtennis-Training ist beim TuS Jens Hubrich verantwortlich, der nach den Aufwärmübungen ein Quiz mit Frage-Antwort-Spielen für die Kinder auf dem Programm hat.

„Wir wollen nicht nur Bällchen hoch halten. Sondern die Leute auch geistig beschäftigen. Ball hoch halten, das ist eher was für die absoluten Anfänger“, sagt Ott, der auch auf eine Taktik-Schulung verzichten wollte. „Taktik ist für mich mehr Learning by Doing. Ein Schwimmer kann auch nur im Wasser lernen, wie er schwimmt“, fügt der Vorsitzende an, dem es mit dieser Maßnahme bei den Tischtennisspielern hauptsächlich darum geht, Kontakt zu den Jugendlichen zu halten und diese zu beschäftigen.

Im Fitness- und Frauensport sowie in der Pilates-Abteilung war für Ott eine Durchführung von Kursen in den eigenen vier Wänden schon lange Zeit denkbar. „Warum sollte das nicht gehen. Bei Bodenübungen lässt sich das ganz einfach machen. In der Turnhalle benutzen wir Gewichte. Da kann man sich zu Hause auch ganz einfach behelfen. Da nimmt man dann eben eine Wasserflasche, die hat jeder zu Hause.“

Fußballer machen gerade Pause

Auch das Alter der Teilnehmer macht dem Wachenheimer Verein keinen Strich durch die Rechnung. Während andere Sparten lediglich von einer geringen Beteiligung sprechen, oder solche Kurse auch nur sporadisch genutzt werden, nutzen die TuS-Mitglieder das Angebot reichlich. „Wir bieten unsere Sportstunden via Zoom genau so oft an wie vorher den Sport in der Turnhalle. Der überwiegende Anteil der Teilnehmer ist dabei“, fügt Ott an.

Die Fußballer des TuS haben sich laut Ott lange mit Lauf- und Gymnastikübungen beschäftigt, würden dies aber zur Zeit nicht mehr machen. Es könne jedoch möglich sein, dass sich Teile oder Gruppen von Abteilungen selbstständig, außerhalb des vom Verein Angebotenen, zusammentun.

Videokonferenz nur Mittel zum Zweck

Ott betont auch, die Videokonferenz sei nur ein Mittel zum Zweck. „Sobald es wieder möglich ist, wollen wir wieder anfangen. Ich vermute, dass Sportarten wie Leichtathletik und Fußball wieder zuerst am Zug sind, da sie im Freien stattfinden. Irgendwann werden dann die anderen Sportarten folgen“, hat sich Ott bereits einen gedanklichen Fahrplan für die Post-Corona-Zeit gemacht.

Was dem 65-Jährigen allerdings großen Kummer bereitet, ist, dass zurzeit die Allerkleinsten aus dem Mutter-Kind-Turnen oder dem Kinderturnen zur Zeit gar nicht zum Zug kommen. „Da können wir kaum eine Videokonferenz anbieten, auch weil es für die Eltern schwierig ist, eine Uhrzeit einzuhalten“, meint Ott. Der Verein arbeite deshalb an einer Cloud-Lösung, die es den Eltern möglich macht, zu ihrer favorisierten Uhrzeit das Video abzurufen und die Übungen mit ihrem Kind zu machen.

Einwurf: Flexibilität gefragt

Zusammenhalten, weitermachen, Ausdauer beweisen – auch im Sport? Es hängt nicht nur am Verein, auch die Mitglieder müssen wollen. An einem Strang zu ziehen, wird mit fortdauernder Pandemie immer wichtiger. Dass das auch in Sportarten funktioniert, die per Video nur schwer umsetzbar sind, zeigen die Tischtennisspieler des TuS Wachenheim. Denn es geht gar nicht um den ureigenen Sport, sondern darum, zusammen zu sein, sich zu sehen und vor allem auch die Kinder bei Laune zu halten. Machen, was möglich ist, lautet die Devise. Da kommt die angedachte Cloud-Lösung der Wachenheimer gerade recht. Denn zwischen Homeoffice, Homeschooling und Alltag zu Hause ist Flexibilität gefragt. Dank Video-Abruf aus der Cloud kann Termindruck umgangen werden.