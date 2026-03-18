Am Freitag, 19.30 Uhr, spielt der FV Freinsheim gegen Mechtersheim II. Die Nachricht der Woche ist der Abgang von Trainer Christian Schäfer zum Saisonende (Bericht folgt).

Die Reserve von Verbandsliga-Spitzenreiter Mechtersheim hat in den drei Jahren ihrer Zugehörigkeit zur Bezirksliga mit zwei achten und einem sechsten Tabellenplatz starke Platzierungen erreicht. In dieser Runde läuft es etwas holpriger, dennoch stand die Formation noch nie auf einem Abstiegsplatz. „Der TuS ist wie alle Zweite Mannschaften schwer einzuschätzen“, weiß FVF-Coach Christian Schäfer. Zuletzt hat das Team von Louis Gimmy, Sohn der Mechtersheimer Trainerlegende Ralf Gimmy, nach überzeugender erster Halbzeit und 3:1-Führung bei der TSG Deidesheim noch mit 3:4 verloren. Das Lob der Deidesheimer für die ersten 45 Minuten des TuS sollte Freinsheim hellhörig werden lassen.

„Der TuS hat angefragt, ob wir bereits am Freitag spielen können. Da nichts dagegen sprach, haben wir zugesagt“, informiert der Übungsleiter. Das soll es aber an Entgegenkommen gewesen sein, denn nach drei Niederlagen in Folge seit der Winterpause braucht der Vorjahresvierte dringend einen Sieg um nicht plötzlich selbst in die Abstiegszone abzurutschen. „Wir dürfen nicht glauben, als Tabellenneunter die Saison vorzeitig abhaken zu können, und sollten keinen Schritt weniger machen als in Lustadt, aber noch etwas zielstrebiger zu Werke gehen“, fordert Schäfer. Die Mannschaft sei gefestigt genug, müsse aber das zweifellos vorhandene Potenzial noch konsequenter abrufen.

Personell sieht es wieder besser aus. Maximilian Hepp hat seinen Prüfungsstress hinter sich gelassen und möglicherweise stößt der von der „Zweiten“ hochgezogene Felix Kummermehr zum Kader. Auch die Wadenverletzung von Außenverteidiger Maximilian Schäfer sollte bis zum Freitag abgeklungen sein. Sein aktuelles Pendant auf der anderen Seite, Dennis Striekert, hat sich am Oberschenkel verletzt. Hinter seinem Mitwirken steht ein großes Fragezeichen. Jason Müller nimmt wieder an den Übungseinheiten teil, hat aber nach langer Pause noch Trainingsrückstand und dürfte höchstens auf der Bank sitzen.

Ein Tor nach der Winterpause ist ungewöhnlich wenig für Freinsheimer Verhältnisse. „Schamil Kuduzov hat Ladehemmung. Es gibt solche Phasen im Leben eines Torjägers“, verdeutlicht der Trainer. Den einzigen Treffer erzielte bislang Lorenzo Iaquinta, der eine ausgefeilte Technik und Ballbehandlung habe sowie ein gutes Tempo mitbringe.

Der 23-jährige Offensivallrounder kam vom SC Bobenheim-Roxheim. Zuvor lief der Deutsch-Italiener für TuS Dirmstein und SV Ruchheim sowie den kommenden Gegner Mechtersheim II, TuS Rüssingen und Phönix Schifferstadt auf. Für den FVF bestritt er bislang zwölf Bezirksligapartien, allerdings keine über 90 Minuten, und erzielte zwei Treffer.