Onlinehandel, Baustellen, Strukturwandel: „Der Buchmarkt“ in Bad Dürkheim hat bewegte Jahre hinter sich. Warum sein Betreiber trotzdem weitermacht.

Wer das Wort „Buchmarkt“ hört, denkt an weite Verkaufsflächen, lange Regalreihen und vielleicht sogar an eine Filiale einer großen Kette. Doch der Buchmarkt in Bad Dürkheim ist gerade einmal 50 Quadratmeter groß. Drinnen steht Werner Libor, 66 Jahre alt, ruhig, aufmerksam, hinter einem schmalen Verkaufstresen. Es riecht nach Papier, ein wenig nach Staub und Druckerschwärze.

Die Regale reichen bis unter die Decke. Krimis stehen neben Biografien, Reiseführer neben regionalen Bildbänden. Dazwischen Postkarten mit Motiven aus der Kurstadt, kleine Geschenkartikel, ein paar reduzierte Titel in einer Kiste am Boden. Wer den Laden betritt, muss sich ein wenig seitlich drehen, wenn gerade jemand anderes stöbert. Großeltern kaufen hier Bücher für ihre Enkelkinder, Touristen schauen nach einer Erinnerung an Bad Dürkheim, Stammkunden wissen meist schon genau, was sie wollen.

„Es war eine andere Zeit“

Libor stammt aus Rastatt, hat in Mannheim Volkswirtschaft studiert und lebt heute in Bobenheim am Berg. 1994 eröffnete er gemeinsam mit Lilo Krüger aus Freinsheim den Buchmarkt. Zuvor befand sich in den Räumen ein Lebensmittelgeschäft der Kette Nanz, später wurde die Fläche aufgeteilt – kleine Läden statt großer Verkaufsräume. Es war eine andere Zeit, auch am Stadtplatz. „Der Stadtplatz war eine große Baustelle“, erinnert sich Libor.

Viele Einzelhändler von damals haben sich vor langer Zeit zur Ruhe gesetzt und keine Nachfolger gefunden wie die Buchhandlungen Ulrich oder Baumann. Die regionale Buchhandlung Frank mit einer Filiale in Bad Dürkheim koopertiert inzwischen mit dem Buchhandelsunternehmen Hugendubel.

Nach dem Tod seiner Geschäftspartnerin 2018 stand die Zukunft des Buchmarkts auf der Kippe. „Es gab viele Interessenten“, erzählt Libor leise. „Aber keiner wollte einen Buchladen weiterführen.“ Die meisten hätten andere Konzepte gehabt, gingen in den Ruhestand, viele alte Geschäfte verschwanden. Libor entschied sich, allein weiterzumachen.

Der Einzelhandel im Wandel

Onlineplattformen wie Amazon verändern Kaufgewohnheiten, große Filialisten wie Thalia prägen Innenstädte. Ist das Internet eine Bedrohung? „Durch Corona hat das Online-Geschäft einen Schwung erlebt“, sagt Libor. „Aber für uns war es kein ernsthafter Einbruch.“ Es habe Überlegungen gegeben, selbst online einzusteigen. „Doch das kam nicht zustande. Und jetzt habe ich es auch nicht mehr vor.“

Von Montag bis Samstag steht er im Laden, begrüßt bekannte Gesichter und lächelt Touristen an. Manche Kunden lassen sich beraten, andere kommen mit einem klaren Titelwunsch. „Es wäre wichtig zu wissen, was man verkauft“, sagt Libor – Lesen gehört für ihn zum Beruf. Er greift gern zu Krimis und Fachbüchern. Doch das Angebot wächst stetig. „Es gibt heute so viele Bücher, aber die meisten überleben die ersten 20 Seiten nicht“, sagt er und lächelt schmal. Mit den Jahren habe er ein Gespür für die Bedürfnisse seiner Kundschaft entwickelt.

„Es gibt in jedem Geschäft Aufs und Abs“, sagt Libor. „Man muss Geduld haben und sich anpassen.“ Das Sortiment hat sich verändert: Anfangs war der Buchmarkt ein modernes Antiquariat, heute ist er ein allgemeiner Buchladen.

Wie lange noch? Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Libor will noch ein paar Jahre weitermachen. Während draußen neue Läden kommen und gehen, bleibt der kleine Buchmarkt ein Ort der Beständigkeit. 50 Quadratmeter gegen den Strom – und ein Buchhändler, der leise durchhält.