Die frühere Gaststätte in Wachenheim sollte bereits 2025 wieder öffnen, doch der Pächter sprang ab. Jetzt ist sie wieder auf dem Markt.

Viele Wachenheimer verbinden schöne Erinnerungen mit ihr: die Stadtmauer-Schänke in der Langgasse. Doch seit Jahren steht das gesamte Anwesen leer. 2018 hatte die damalige Wirtin das Lokal aus familiären Gründen aufgegeben und war nach Weisenheim am Berg gewechselt. Seitdem ist das imposante Gebäude verwaist.

Seit Kurzem wird es auf einem Immobilienportal angeboten – zum Kauf oder zur Miete: Zu dem Objekt gehören zwei Wohnhäuser, eine Wohnung, die Gaststätte sowie eine Ferienwohnung. Verkäufer ist die Geralux Holding GmbH. Die Walldorfer Firma ist spezialisiert auf den An- und Verkauf sowie die Sanierung von Immobilien. Geschäftsführer Selami Jakupi erklärt im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass er das Gebäude 2022 gekauft hat: „Ich habe das Potenzial in dem Anwesen gesehen.“

Interessent springt kurzfristig ab

Seitdem habe sein Unternehmen viel Geld investiert – die Häuser wurden komplett renoviert, unter anderem sind Fußböden und Bäder neu. Davon konnte sich die RHEINPFALZ bei einem Ortstermin in dem verlassenen Gebäude überzeugen. In dem früheren Gastraum erinnert nur noch das Schild, das einst über dem Eingang hing, an die Vergangenheit als Traditionsgaststätte.

Nur noch ein Schild erinnert an die frühere Gaststätte. Foto: Alexander Sperk

Doch wie geht es mit der Gastronomie weiter? Auch das Restaurant mit Außenbereich würde Jakupi gerne verkaufen oder verpachten. Früher zählte der Biergarten der Stadtmauer-Schänke zu den attraktivsten und am schönsten gelegenen in der Region. Im vergangenen Jahr suchte ein Gastronom bereits über Facebook Personal für eine Gaststätte in dem Gebäude. Auch ein Eröffnungstermin stand im Raum. Doch der Interessent sei kurzfristig abgesprungen – trotz eines gültigen Vertrags, erklärt Jakupi.

Der Geralux-Geschäftsführer strebt eine baldige Lösung an. Sowohl für die Wohnhäuser als auch für die Gaststätte gebe es Interessenten.