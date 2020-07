Volkstanzvereine seien momentan wegen der Pandemie in einer „außerordentlich schwierigen Lage“, stellte der zweite Vorstand der Trachtengruppe Ungstein, Lukas Bauer, auf der jüngsten Sitzung des Vereins fest. Es sei momentan unmöglich, zu tanzen.

Bauer kündigte an, dass die Vorstandschaft aber verschiedene Veranstaltungen, soweit möglich, anbieten möchte, um den „Zusammenhalt zu erhalten und das Brauchtum zu pflegen, was in diesen Zeiten umso wichtiger ist“. Vorstand Wolfgang Gaß resümierte über das für die Trachtengruppe „terminintensive und erfolgreiche Jahr 2019“.

Der Vorstand

Vorsitzender Wolfgang Gaß, erster Stellvertreter und Tanzleiter Lukas Bauer, zweiter Stellvertreter Uwe Theis, „Oldies“-Vertreter Willi Baum, Kassenführerin Marion Bauer, Kassenprüfer Hannelore Theis, Christian Geib, Schriftführer Markus Held, stellvertretende Tanzleiterin Rebecca Ringelspacher.