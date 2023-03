Die ältesten Mitglieder der Ungsteiner Trachtengruppe, Willi und Anita Baum, feiern dieses Jahr ihren 90. Geburtstag. Die jüngsten Erwachsenen sind 21 Jahre alt, zudem hat der Verein eine Kindergruppe. „Wir sind im Vergleich noch sehr gut aufgestellt“, erklärte daher der Vorsitzende Lukas Bauer bei der Mitgliederversammlung.

Aktuell habe die Trachtengruppe 109 Mitglieder, berichtete Bauer. Im Rückblick auf 2022 erinnerte er an den ersten Auftritt seit Ausbruch der Pandemie am 17. Juli bei einer Veranstaltung der Liedertafel und die viel beachtete Teilnahme am „römischen Herbst“ im Oktober. Ebenfalls im Oktober hatte die Kindertrachtengruppe ihren ersten Auftritt vor Publikum. Die Aktivengruppe treffe sich inzwischen wieder freitags um 20 Uhr zu Übungsabenden im Ungsteiner Haus.

Laut Bauer ist auch 2023 wieder viel geplant: ein Tanzworkshop am 1. April, 14 bis 17 Uhr, im Ungsteiner Haus, der „Tanz unter dem Maibaum“ am 1. Mai, vom 7. bis 11. Juni eine Reise nach England zur befreundeten Gruppe „Winster Morris Dancers“ , vom 21. bis 23. Juli ein Besuch der befreundeten Gruppe D’Lechauer aus Königsbrunn.

Neuwahlen

Schriftführerin: Wiltrud Freiermuth (neu); Tanzleiter: Lukas Bauer; stellvertretender Tanzleiter: Ruwen Krauß (neu); Kassenprüferin: Eva Gaß (neu), Beirat: Uwe Theis (neu).