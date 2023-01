Die Verbandsgemeinde Wachenheim ist auf der Suche nach einem neuen Tourismus-Chef. Wie Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) mitteilt, wurde das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Leiter Matthias Kunkel mit Ablauf des Dezembers 2022 beendet. Dies habe Bechtel dem Verein für Tourismus und Kulturförderung auf dessen Mitgliederversammlung mitgeteilt. Matthias Kunkel hatte den Posten in der Verbandsgemeinde Wachenheim erst im Juli des vergangenen Jahres übernommen und die Nachfolge von Stefan Thomas, der die Tourist-Info seit 2019 geleitet hatte, angetreten. Warum sein Gastspiel in Wachenheim nach so kurzer Zeit endete, wurde nicht öffentlich bekannt gegeben. Die Geschicke der Tourist-Info werden zurzeit von den drei Mitarbeiterinnen zusammen mit Bechtel geleitet. „Wir haben die Stelle bereits in den entsprechenden Online-Foren und der Tagespresse ausgeschrieben und würden uns freuen, wenn wir die Stelle möglichst schnell mit einem geeigneten Bewerber besetzten können“, so Bechtel.