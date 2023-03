Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Von 120 auf 36 Quadratmeter: Die Tourist Info der Stadt Bad Dürkheim ist aus den Räumen der Median-Klinik aus- und in zwei zusammengebaute Container vor dem Jugend- und Kinderbüro (Jukib) eingezogen. Infos erhalten Gäste nun in der Kurbrunnenstraße 21 c.

Nötig wurde der Umzug in die neu geschaffene Adresse, weil die Tourist Info aus den Räumen der Klinik hinaus musste, und die neue Heimat – in der Brunnenhalle – erst gebaut