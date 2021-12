Neue Heimat für die Dürkheimer Tourist-Information: Seit Freitagmorgen stehen vor dem Jugend- und Kinderbüro (Jukib) zwei Container, in denen künftig Gäste mit Informationen über die Kurstadt versorgt werden sollen. In Betrieb genommen werden sie allerdings erst im Januar, wie Marcus Brill mitteilt. Zunächst werden sie noch eingerichtet, sagt der Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus. Dann stehen den Mitarbeitern 36 Quadratmeter zur Beratung zur Verfügung. Weitere Büros hat die Tourist-Info bereits vor einigen Wochen in Räumen in Bahnhofsnähe und im Jukib bezogen. Wie mehrfach berichtet, kann die Tourist-Info nicht in den Räumen der Median-Klinik in der Kurbrunnenstraße bleiben. In der umgebauten Brunnenhalle soll sie eine neue Heimat finden. Weil mit diesem Ausbau noch nicht begonnen wurde, musste eine Zwischenlösung her. Bis die Container betriebsbereit sind, kann die Beratung weiter am gewohnten Standort erfolgen. Etwa 90.000 Euro Kosten fallen laut Brill für die Container an.