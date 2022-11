Die Gästebefragung für die Tourismus-Strategie ist abgeschlossen. Darüber hat Gerrit Altes, Leiter Marketing und Produkte bei der Stadtverwaltung, informiert. Im Sommer soll die Strategie präsentiert werden. Die Stadt hat die Beratungsagentur „ift“ mit Hauptsitz damit beauftragt, eine Strategie zu entwickeln, wie sich Bad Dürkheim in Sachen Tourismus bis 2030 entwickeln soll. Eine besondere Rolle soll dabei der Nachhaltigkeitsaspekt spielen. Im September und Oktober hat die Agentur dazu 600 Gäste in der Stadt befragt. Der Zeitpunkt für die Interviews sei bewusst in die Hochsaison gelegt werden, sagte Altes. Derzeit würden die Ergebnisse ausgewertet. Als nächste Schritte kündigte Altes eine Befragung von Bürgern durch Mitarbeiter der Agentur an. Diese soll ebenso noch in diesem Jahr über die Bühne gehen wie eine Onlinebefragung von Experten aus dem touristischen Bereich. Der Kreis der Befragten reiche von Gastronomen und Hoteliers, über Vertreter von Kliniken bis hin zu Winzern. Diesen haben man bewusst sehr breit gewählt, sagte Altes, der betonte, dass die Stadt bei der Befragung nicht vertreten sei. Für Februar ist eine öffentliche Werkstatt geplant, in der es um Stärken und Schwächen der Kurstadt beim Tourismus gehen soll. Dazu sind Bürger ebenso eingeladen wie zu einer weiteren Werkstatt im Frühjahr, bei der unter anderem ein touristisches Leitbild erarbeitet werden soll. Das Konzept soll im Sommer 2023 präsentiert werden.