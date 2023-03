Die Arbeiten für die neue Tourismusstrategie sind auf der Zielgeraden: Das Konzept soll bis zum Wurstmarkt vorgestellt werden. In zwei Workshops ist in den kommenden Wochen erneut die Beteiligung der Bürger gefragt, die auch an einer anderen Stelle ihre Meinung sagen konnten.

Die Stadt hat die Beratungsagentur „ift“ damit beauftragt, eine Strategie zu entwickeln, wie sich Bad Dürkheim in Sachen Tourismus bis 2030 entwickeln soll. In den vergangenen Monaten hat die Agentur dazu Gäste, Bürger und Akteure im Tourismus nach ihrer Meinung gefragt. „Die Befragungen sind zu 95 Prozent abgeschlossen“, sagte Gerrit Altes, Leiter Marketing und Produkte bei der Stadtverwaltung, am Donnerstag im Tourismusausschuss. Altes nannte auch Zahlen: Demnach hat die Agentur 604 Gäste befragt, davon waren 389 Tagesgäste und 215 Übernachtungsgäste. 418 Bürger haben den ift-Mitarbeitern ihre Meinung über den Tourismus in der Stadt gesagt. Ralf Lang (SPD) gab zu bedenken, dass es manchen Dürkheimerinnen und Dürkheimern bereits jetzt zu touristisch in ihrer Stadt zugehe. Auch darüber würde die Befragung Aufschluss geben, erklärte Altes: „Auf diese Antworten bin ich besonders gespannt.“ Positiv sei, dass sich an der Befragung auch 126 Akteure aus allen Branchen beteiligt hätten, ergänzte der Touristiker. Die Agentur spreche von „sehr zufriedenstellenden Ergebnissen, auch in Richtung Repräsentativität“.

Als nächstes stehen zwei Expertenrunden an: eine mit den Geschäftsführern der Tourismus-Organisationen Deutsche Weinstraße, Pfalz-Touristik und der Rheinland-Pfalz-Tourismus, ein weiterer mit dem Team der Tourist Information.

Im April soll der erste öffentliche Workshop stattfinden, in dem es um Stärken, Schwächen, Gelegenheit und „Bedrohungen“ der touristischen Entwicklung der Stadt geht. „Kritik ist willkommen, nur so kommen wir weiter“, verdeutlichte Altes. Im Juni ist ein zweiter Workshop geplant: Dann soll über die Themen Leitbild und Strategie gesprochen werden. Das Konzept soll dann bis September präsentiert werden.