Der Tourismus hat in der Verbandsgemeinde Freinsheim große Bedeutung. Doch der kostet eben auch etwas.

Zum Erfolg des Tourismus trägt auch die Tourismuswerbung bei. Die kostet Geld und es ist richtig, dass diejenigen dafür zahlen, die davon einen Nutzen haben. Wie viel der einzelne Betrieb profitiert, kann nie ganz genau ermittelt werden. Es ist unmöglich, bei der Festlegung der Bewertungskriterien so sehr zu differenzieren, dass alle Unterschiede berücksichtigt werden können. Die Kriterien für die Erhebung des Tourismusbeitrags basieren auf Gerichtsurteilen und sind von Experten festgelegt. Man kann über die einzelnen Punkte diskutieren, aber die Kritik mancher Kommunalpolitiker ist nicht gerade fundiert. So dürfte doch für jeden klar sein, dass die Bedeutung des Tourismus in den einzelnen Orten unterschiedlich ist. Weil aber für die Region als Ganzes geworben wird, hat auch Dackenheim bisher von dieser Werbung profitiert, es wird deshalb höchste Zeit, dass sich auch dort die Betriebe an den Kosten beteiligen.