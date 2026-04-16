Der Tourismus in Bad Dürkheim trotzt einem pfalzweiten Trend. Welche Rolle spielt die Therme dabei?

Wer sonntags die Weinstraße entlang fährt, der mag kaum glauben, dass die Anzahl der Übernachtungen in der Pfalz 2025 zurückgegangen ist – als einzige Region in Rheinland-Pfalz. Anders klangen die Zahlen, die Chef-Touristiker Marcus Brill am Mittwoch im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus für die Stadt Bad Dürkheim präsentiert hat: Die Anzahl der Übernachtungen in der Kurstadt stieg im vergangenen Jahr gegenüber 2024 um rund 5000 auf 516.900, die der Gästeankünfte um knapp 9000 auf rund 131.600 Ankünfte. Diese „Dürkheim-Bubble“ sei aber nicht repräsentativ für die Pfalz, betonte Brill.

Der Schlüssel, um entgegen dem Trend weiter zu wachsen, sei, konsequent auf Qualität, ein attraktives Angebot und Digitalisierung zu setzen, betonte der für Wirtschaft und Tourismus zuständige Erste Beigeordnete Claudius Güther (CDU).

Wachstum bei Hotelübernachtungen

Wie Brill erklärte, kamen die größten Zuwächse bei Übernachtungen vor allem aus dem Bereich der Hotels und der Hotels garni. Das zeige, dass hier weiteres Potenzial liege. Die Saison in Bad Dürkheim beginne mittlerweile sehr früh mit der Mandelblüte, die Übernachtungen erreichten eine Größenordnung, die sich mit dem Herbst vergleichen lassen, erklärte Brill. Zuwachs gebe es auch beim Führungs- und Gästeprogramm. „Der Tourismus bleibt eine Leitbranche für Bad Dürkheim, die wir mehr steuern können als das in anderen Bereichen möglich ist“, erklärte Brill. Finanziell nahm die Stadt über Gäste- und Tourismusbeitrag im vergangenen Jahr unter dem Strich knapp 345.000 Euro ein, wobei die Aufwendungen bereits abgezogen sind. Beim Tourismusbeitrag wirkten sich allerdings Nachholeffekte positiv aus.

Doch welche Rolle spielt die Therme bei der touristischen Entwicklung? „Wir hatten bei den Übernachtungszahlen ein Peak im November, und im November haben wir die Therme eröffnet. Der Betrieb der Therme hat in den ersten Monaten gut funktioniert und erzielt für den Augenblick die positiven Effekte, die wir beabsichtigt hatten. Aber das nichts, auf dem man sich ausruhen sollte“, erklärte Güther. Der Gesundheitsbereich sei ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, das weiter gestärkt werde.

Liegen die Zuwächse an der Therme?

Auch das erste Quartal 2026 ist positiv angelaufen: Laut Brill gab es von Januar bis Ende März rund 3000 Übernachtungen mehr als 2025. Diese Werte lägen auch, aber nicht nur an der Therme. „Doch wir können dadurch tatsächlich Übernachtungsgäste generieren.“ Dem widersprach Martina Berwing, Geschäftsführerin des Gartenhotels Heusser: „Wir haben einen katastrophalen Januar und Februar hinter uns und haben das durch ein extrem hohes Werbebudget und Preisnachlässen aufgefangen.“ Die Übernachtungszahlen in ihrem Haus seien eher darauf zurückzuführen als auf die Therme.