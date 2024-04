Eine Tourismusstrategie entwickeln zu lassen, war richtig. Jetzt gilt es, die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Die Tourismusstrategie bietet eine Vielzahl von Zielen und Handlungsempfehlungen. Es ist nun an der Kommunalpolitik, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und eine Priorisierung zu erstellen. Denn alles, das in einem derart umfassenden Konzept steht, lässt sich erfahrungsgemäß kaum umsetzen, schon gar nicht auf einmal. Das Mobilitätskonzept lässt grüßen. Die nachhaltigen Mobilitätsangebote wären eine kleinere Stellschraube, an der die Verantwortlichen drehen könnten, die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds schon eine etwas größere. Bei einem weiteren Hotel hat die Stadt nicht das Heft des Handelns in der Hand, es bräuchte einen Investor und ein Grundstück. Die Alte Stadtgärtnerei sollte dabei keine Rolle spielen – schließlich sollen die Bürger beim Tourismus mitgenommen werden.