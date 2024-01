Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Künftig wird es in der Verbandsgemeinde Freinsheim nur noch einen i-Punkt geben: Die Mitarbeiter der touristischen Anlaufstelle in Kallstadt werden im Frühjahr in den i-Punkt nach Freinsheim wechseln.

Die Gemeinde Kallstadt möchte die Räumlichkeiten künftig selbst nutzen. Sie hat den Mietvertrag mit der Verbandsgemeinde deshalb zum 31. August gekündigt. Gleichzeitig sei der Verbandsgemeinde