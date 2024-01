Das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim bietet am Sonntag, 4. Februar, 11 Uhr, eine öffentliche Führung an. Im Mittelpunkt der etwa einstündigen Tour durch die Ausstellung steht der Pfälzerwald. Wie ist der größte zusammenhängende Wald Deutschlands entstanden?

Nach der Führung besteht die Gelegenheit, das Museum auf eigene Faust zu erkunden und bei Kaffee und Kuchen in gemütlicher Runde zu plaudern. Die Kosten betragen 10 Euro einschließlich Kaffee und Kuchen. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 06322 941321.