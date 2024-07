Kein Verdacht auf Schweinepest besteht bei einem toten Wildschwein, das von einer Spaziergängerin am Samstagabend im Wachenheimer Poppental gefunden wurde. Die Entdeckung hatte am Wochenende in den sozialen Medien die Runde gemacht. Laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim ist das Tier an einer Verletzung verendet. Es bestehe deshalb kein Anlass, eine Probe zu entnehmen und diese auf Schweinepest zu untersuchen. „Stand heute haben wir weiterhin noch keinen Fall von Afrikanischer Schweinepest im Landkreis Bad Dürkheim“, sagte Arno Fickus von der Presseabteilung im Kreishaus am Montag.

Eine Probe werde erst dann ans Landesuntersuchungsamt verschickt, wenn es unklar sei, aus welchem Grund das Tier verendet ist. Außerdem gehe man bei Unfallwild sowie bei Tieren auf Nummer sicher, die sich auffällig verhalten.