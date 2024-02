Nach einem Gasalarm hat die Freinsheimer Feuerwehr am Samstagmittag einen Mann aus dem Keller eines leerstehenden Hauses in Bahnhofsnähe geholt, der kurze Zeit später vom Rettungsdienst für tot erklärt wurde. Das haben die Kriminalpolizei Neustadt und die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim auf Anfrage bestätigt. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen übernommen. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass man zu der Ursache des Vorfalls noch keine Angaben machen könne. Wegen des Gasgeruchs haben Feuerwehrleute nach Angaben von Wehr-Sprecher Bodo Wenngatz Proben in ein Labor nach Ludwigshafen gebracht. Im Einsatz waren acht Feuerwehrfahrzeuge und 30 bis 40 Feuerwehrleute, darunter die bei der Grünstadter Wehr stationierte Einheit des Kreis-Gefahrstoffzugs.