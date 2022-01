Mit einer schrecklichen Entdeckung ist der Besitzer von sieben Ziegen ins neue Jahr gestartet, die auf einem Gehege zwischen Fußball- und Tennisplatz in Ellerstadt standen: Er fand seine Tiere dort am 3. Januar nur noch tot vor. Die Kriminalpolizei ermittelt, da die Ziegen eventuell absichtlich vergiftet wurden.

Verendet sind die Tiere an Eibennadeln, die sie gefressen haben. Dieser Nadelbaum ist für Ziegen sehr giftig. Ein Exemplar fanden die Beamten neben Grünschnitt im Gehege. Das hinzugerufene Veterinäramt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim stellte drei der Ziegenkadaver sicher, die anschließend im Landesuntersuchungsamt obduziert wurden. „Für uns war wichtig, dass sie nicht an einer Tierseuche gestorben sind. Die Untersuchung hat aber bestätigt, dass sie an dem in den Eibennadeln enthaltenen Gift verendet sind“, erklärt Kreissprecher Arno Fickus auf Nachfrage.

Kriminalpolizei ermittelt

Hat jemand die Ziegen absichtlich vergiftet? Das könne zumindest nicht ausgeschlossen werden, teilt Daniel Mischon, Pressesprecher der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, mit. Im deutschen Recht gelte so etwas allerdings nur als Sachbeschädigung, eventuell als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz – „auch wenn das für Tierfreunde nur schwer zu ertragen ist“, räumt er ein. Und genau wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz hat inzwischen die Kriminalpolizei Neustadt die Ermittlungen an sich genommen und sucht nach Zeugen.

Hat ein aufmerksamer Mitbürger beobachtet, dass jemand die Ziegen vor dem 3. Januar gefüttert oder die Eibe ins Gehege geworfen hat? Hinweise an die Polizei Neustadt, Telefon 06321 8544643. Da die Eibe leicht mit anderen Nadelhölzern verwechselt werden kann, rät die Polizei, keine Nadelhölzer an Tiere zu verfüttern.