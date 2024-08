Mehrere tote Schafe wurden am Sonntag gegen 12 Uhr im Bereich der Burkhardhütte zwischen Bad Dürkheim und Friedelsheim gefunden. Die Polizei vermutet, dass die getöteten Tiere am Wochenende dorthin gebracht worden sind. Wie die Tiere zu Tode kamen, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei in Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht noch Zeugen.