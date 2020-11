Am Dienstagnachmittag nahm ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße in Bad Dürkheim Brandgeruch aus einer Wohnung wahr. Laut Polizeibericht stellten die alarmierten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei den Geruch von angebranntem Essen fest. Da auf lautes Rufen und Klopfen niemand reagierte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in der Wohnung noch die beiden Bewohner aufhielten, öffneten die Einsatzkräfte gewaltsam die Tür. Die Wohnung, deren Bewohner nicht zu Hause waren, war komplett verqualmt. Auf dem angeschalteten Herd stand ein Kochtopf mit verkokelten Essensresten. Die Feuerwehr, die mit sechs Personen vor Ort war, durchlüftete mit ihrem Turbolüfter die Wohnung. Es war weder ein Personen- noch ein Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr und die Polizei warnen davor, Töpfe und Pfannen unbeaufsichtigt auf dem Herd stehen zu lassen, auch wenn die Wohnung nur kurzfristig verlassen wird.