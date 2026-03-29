Probleme mit der Lautsprecheranlage auf dem Friedhof in Ungstein sorgen für Unmut. Wer außerhalb der Trauerhalle stehen muss, kann Reden häufig nicht verstehen.

Eine Ungsteinerin erzählt, dass sie im Januar bei einer größeren Trauerfeier war, bei der nicht alle Besucher in der Trauerhalle Platz gefunden hätten und deshalb einige im Freien stehen mussten. Hinterher habe ihr eine Bekannte erzählt, dass mehrere Reden gehalten wurden. „Draußen hat man überhaupt nichts gehört“, bedauert die Ungsteinerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Es habe ihr leidgetan, dass sie die Reden nicht mitbekommen hat.

Wie die Ungsteinerin berichtet, habe sie gedacht, dass es eine Störung gegeben hat. Zumal der Bestatter die ganze Zeit „hin- und hergelaufen ist, als wäre etwas nicht in Ordnung“. Einige Zeit später habe ihr ein Bekannter erzählt, dass schon bei einer Beerdigung 2019 auf dem Ungsteiner Friedhof die Lautsprecheranlage nicht funktioniert habe.

Das habe ihr zu denken gegeben und sie habe einen Bestatter angesprochen. Der habe ihr gesagt, bei der Stadtverwaltung „wüssten alle Bescheid“, auch der Ortsvorsteher sei informiert, doch es werde nichts getan.

Probleme mit dem Mikro

Es sei richtig, dass sich vor etwa einem Jahr mehrere Bürger beschwert hätten, dass die Lautsprecheranlage in der Trauerhalle nicht funktioniere, sagt Ortsvorsteher Andreas Wolf (CDU) auf Anfrage. Die Stadtverwaltung habe eine Elektronikfirma beauftragt, die Anlage zu überprüfen. Die habe mitgeteilt, dass alles in Ordnung sei. Bei den Beerdigungen, bei denen er gewesen sei, habe die Übertragung geklappt, berichtet Wolf. Ihm sei von einem Bestatter gesagt worden, wenn der Redner nicht direkt ins Mikrofon spreche oder das Mikrofon zu nahe oder zu weit weg halte, gebe es Probleme mit der Übertragung.

„Wenn Sie draußen stehen, hören Sie so gut wie gar nichts“, sagt ein Bestatter auf Anfrage. Die Anlage „taugt nichts“, so der Bestatter. Die Stadtverwaltung sei schon „hunderte Male“ von mehreren Personen über die Probleme informiert worden, „aber es hat sich nichts getan“. Diese Angaben bestätigt ein weiterer Bestatter. Beide wollen nicht mit Namen genannt werden, da sie auf die Zusammenarbeit mit der Verwaltung angewiesen seien.

Mikrofon soll ersetzt werden

„Nach unserem Kenntnisstand wurde das Thema zwar vereinzelt unter Bürgern und Bestattern angesprochen“, doch die Friedhofsabteilung habe erst durch die Anfrage der RHEINPFALZ davon erfahren, teilt eine Sprecherin der Stadtverwaltung mit. Aufgrund der Anfrage habe die Verwaltung bei Bestattern angefragt, die hätten „die unzureichende Lautstärke bestätigt“.

Nach Angaben der Sprecherin der Stadtverwaltung wurde bis vor einem Jahr in der Ungsteiner Trauerhalle eine „veraltete Anlage“ eingesetzt. Darauf sei wohl die „Einschätzung“ zurückzuführen, dass das Problem seit Längerem bestehe.

Wie die Sprecherin der Stadtverwaltung sagt, habe sich jetzt bei einer Überprüfung herausgestellt, dass die Außenlautsprecher „grundsätzlich funktionsfähig“ sind, die „Ausgabequalität“ aber durch das verwendete Mikrofon beeinträchtigt werde. Was dazu geführt habe, dass Trauerreden im Außenbereich nur eingeschränkt oder nicht zu verstehen gewesen sei.

Das Mikrofon sei wohl beschädigt worden, es habe jedenfalls nur noch dann richtig funktioniert, wenn man es sehr nah an den Mund gehalten und sehr laut gesprochen habe. Das sei bei einer Trauerfeier nicht zumutbar, deshalb solle das Mikrofon ersetzt werden. Bei einem Test auf dem Ungsteiner Friedhof mit einem Mikrofon, das normalerweise auf dem Hauptfriedhof genutzt werde, sei die Qualität der Übertragung deutlich besser gewesen, berichtet die Sprecherin der Stadtverwaltung.