Tomke Nadine Scherer aus Herxheim am Berg ist eine von 81 neuen Steuerberaterinnen, die jetzt von der Steuerberaterkammer (SBK) Rheinland-Pfalz in den Berufsstand aufgenommen wurden. Nach jahrelanger Berufserfahrung und Prüfungen in verschiedenen Feldern, zum Beispiel im Rechnungswesen, ist Scherer nun befugt, die Berufsbezeichnung des „Steuerberaters“ zu führen.

SBK-Präsident Walter Sesterhenn betonte bei der Feier zur Berufseinführung die Bedeutung der neuen Steuerberater: „Viele Steuerberatungskanzleien stehen in den kommenden Jahren vor einem Generationenwechsel. Hochqualifizierte Fachkräfte sind daher auch als potenzielle Kanzleinachfolger gefragter denn je. Sie werden entscheidend dazu beitragen, die flächendeckende steuerliche Beratung und die hohe Qualität des Berufsstandes langfristig zu sichern“.