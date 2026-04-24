Vogelkundler finden bei einer Exkursion im Dürkheimer Bruch zwei tote Mäusebussarde. Der Verdacht: Stromschlag bei der Paarung. Die Pfalzwerke kündigen Schutzmaßnahmen an.

Eben noch ins Liebesspiel vertieft, starben zwei Mäusebussarde vor gut einer Woche wohl im Dürkheimer Bruch durch Stromschlag auf einem Hochspannungsmasten. Diesen Verdacht äußert Markus Hundsdorfer, Pollichia Bad Dürkheim, gegenüber den netzbetreibenden Pfalzwerken und der RHEINPFALZ. Hundsdorfer vom Arbeitskreis Ornithologie leitete Mitte April ein Artenkennerseminar für Vögel, die Exkursion führte ihn und die Teilnehmenden auch zu einem Hochspannungsmast nördlich des Umspannungswerks. „Im Gras erblickten wir die beiden Greifvögel. Das kleinere, männliche Tier, hatte sich noch im Flügel des größeren Weibchens verkrallt“, so Hundsdorfer.

Die Tiere ließen die Exkursionsteilnehmer Bruch zurück: „Aas gehört in die Landschaft. Die Brust des einen Tieres hatte zwar schon eine kleine Öffnung, dennoch kann der Tod nicht lange vorher eingetreten sein“, meint Hundsdorfer. Bei den Pfalzwerken fragte er nach entsprechenden Schutzmaßnahmen für Vögel an eben jenem Mast, der wie ein Großteil des Bruchs im Europäischen Vogelschutzgebiet Haardtrand liegt.

Pfalzwerke: „Mast entspricht neuestem Standard“

Die Pressestelle der Pfalzwerke AG antwortet auf eine RHEINPFALZ-Anfrage prompt: Man habe die Situation zeitnah vor Ort überprüft. „Der betreffende Mast entspricht dem neuesten Vogelschutzstandard“, schreibt Pressesprecherin Susanne Münch. Dennoch setze das Unternehmen unabhängig von dem Vorfall zeitnah zusätzliche präventive Maßnahmen um: Dazu zählen das Anbringen von isolierenden Vogelschutzhauben und Büschelabweisern, die das Aufsitzen von Vögeln an gefährlichen Stellen mechanisch verhindern. Allerdings sei „die Ursache für den Tod der Tiere aktuell von unserer Seite nicht erklärbar“.

Hundsdorfer hat sich derweil mit Ornithologen besprochen: „Der Stromtod als Folge eines Revierkampfes ist unwahrscheinlich.“ Wahrscheinlicher sei der Stromschlag während der Paarung. Das Liebesspiel bei Vögeln dauere zwar nur Sekunden, wobei das Weibchen unten sitzt. „Insgesamt ergab das Paar wohl eine zu große Einheit oder einer der beiden hatte während der Paarung Kontakt mit der Leitung“, vermutet Hundsdorfer.

So wie dieser Mast in Birkenheide sieht auch der entsprechende Mast im Dürkheimer Bruch aus, sagt Pollichia-Mitglied Markus Hundsdorfer. Foto: Hundsdorfer

Laut dem ehrenamtlichen Vogelschützer wird seit 2002 im Bundesnaturschutzgesetz ein wirksamer Schutz von Vögeln an Strommasten gefordert. Die Pfalzwerke AG will zusätzlich zu den Maßnahmen an besagtem Mast „die vier nächstgelegenen Masten im Leitungszug im Zuge der nächsten Schaltung ebenfalls nach dem aktuellen Vogelschutzstandard“ ausrüsten. Außerdem isolierten die Pfalzwerke seit Jahren Masten und installierten Vogelschutzhaben, so Münch. In Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden würden auch Nisthilfen für Turmfalken gebaut und Leitungen für Störche markiert.

Hundsdorfer nennt die Situation nach wie vor „besorgniserregend“. „Für 16 Vogelarten zählen tödliche Stromschläge an schlecht oder gar nicht gesicherten Energiefreileitungen und -masten zu den vom Menschen verursachten Haupttodesursachen in Deutschland.“ Besonders größere Greifvögel, Eulen, Störche und Rabenvögel seien gefährdet – „obwohl technische Lösungen für dieses Problem existieren“, meint der Ornithologe der Pollichia.