Geht’s doch schneller als gedacht mit der Rückkehr an die Tischtennisplatte für die Schlägerasse von TuS Wachenheim, TTC Bad Dürkheim, TV Ellerstadt, TV Kallstadt, TuS Bobenheim am Berg und Co? Zumindest scheint es eher als erwartet eine Perspektive zu geben. Für die Jugendlichen der Klubs geht es in der Theorie flott, wenn die Hallenbetreiber mitspielen.

„Die Zeichen stehen gut“, überschreibt der Präsident des Pfälzischen Tischtennisverbands (PTTV), Heiner Kronemayer, eine Bekanntmachung an die pfälzischen Tischtennisvereine. Mit Blick auf die kommende Runde sieht er gute Anzeichen, zumindest ab August oder September in die neue Saison starten zu können – wenn auch mit Einschränkungen.

Doch schon vorher scheint einiges möglich zu werden. „Schaut Euch die gültigen Verordnungen an, passt eventuell Euer Hygienekonzept an und werdet bei Euren Kommunen und Hallenbetreibern so früh wie möglich vorstellig, um Euren Trainings- und späteren Spielbetrieb aufnehmen zu können. Macht den verantwortlichen Stellen klar, dass unser Sport kein Kontaktsport ist und ihr Möglichkeiten habt, unseren Sport für alle Beteiligten sicher auszuüben“, empfiehlt Kronemayer den Clubs in der Region.

Manche Vereine wären mit Coronatests überfordert

Auch der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) pflichtet Kronemayer bei. Dieser verweist insbesondere auf eine Möglichkeit eines Impfangebots. „Ob dieses auch die Jugendverbandsarbeit – und damit die Jugendabteilungen im Sport – umfassen kann, ist eine Frage der örtlichen Auslegung“, teilt Arne Klindt, Vizepräsident Sportentwicklung des DTTB mit.

Dass die Vereine mit den Testpflichten und eigener Umsetzung eines Coronatests teils überfordert seien, führt Klindt ebenfalls aus. „Soweit vor Ort durchsetzbar, sollten deshalb die Testpflichten vorrangig durch andere Institutionen wie beispielsweise Schulen und Betriebe abgedeckt werden, welche die jeweilige Zielgruppe regelmäßig aufsucht“, führt der DTTB-Funktionär aus.

Schichtbetrieb oder große Hallen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bad Dürkheim betrug am Freitag laut Landesuntersuchungsamt 62,6. Würde dieser Wert weiter unter 100 bleiben, hieße das für die Tischtennisspieler Folgendes: Die kontaktfreie Sportausübung ist wieder möglich, das gilt auch für Bereiche des Fußballtrainings, bei dem Abstand gehalten werden kann. Hallensport ist im Rahmen der Kontaktbeschränkung möglich, wenn Abstand eingehalten und die Personenbegrenzung von einer Person auf 40 Quadratmeter nicht überschritten wird. Außerdem ist für maximal 20 Kinder Sport auch ohne Abstand erlaubt. So steht es im Plan für mögliche weitere Öffnungsschritte des Landes Rheinland-Pfalz.

Gängige, kleinere Sporthallen, die etwa 300 Quadratmeter Fläche aufweisen, könnten zumindest einen Trainingsbetrieb wieder möglich machen, beispielsweise im seit Corona üblichen Schichtbetrieb. Anders wäre dies in großen Turnhallen wie beim TuS Wachenheim. Dieser hätte die Möglichkeit, bereits jetzt Training anzubieten, an dem sich eine Vielzahl von Vereinsmitgliedern beteiligen kann. Doch mitspielen muss auch der Hallenträger.