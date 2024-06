Die Getränke sind kalt, die Schotten haben sich vor der malerischen Alpenkulisse in Garmisch-Patenkirchen bereits warm gelaufen und die deutsche Mannschaft scheint gut drauf zu sein. Am Freitagabend, 21 Uhr, startet in München endlich die Fußball-Europameisterschaft der Männer mit einem hoffentlich spannenden Auftaktspiel. 24 Teams ringen im kommenden Monat um den Pokal – und beim RHEINPFALZ-Tippspiel gehen 19 Mannschaften ins Rennen.

Mehr als die Hälfte waren schon einmal oder gar mehrmals beim Tippspiel dabei, etwa die „Buwe“. Andere sind zum ersten Mal am Start. Ob Nachbarschaftstruppe, Familie, Fußballstammtisch oder Kollegenkreis – alle eint die Freude aufs Turnier im eigenen Land. Einen Monat lang werden sie nun tippen, wie das jeweilige Spiel des Tages ausgeht.

Tipptechnisch ist so ein frühes Deutschland-Spiel traditionell recht eindeutig. Wer will schon der eigenen Mannschaft gleich zu Beginn den Sieg nicht zutrauen? Aus Sicht der Teams ist überhaupt nicht die Frage, wer gewinnt, sondern nur wie klar der Sieg für Deutschland ausfallen wird. Sieben von 19 Teams sind für ein 2:1 für die deutsche Mannschaft

Wie die Tipps zustande kommen, werden wir bei der Vorstellung der Teams in den kommenden Wochen erfahren. Herrscht Basisdemokratie oder entscheidet am Ende der Teamkapitän?

Die Dürkheimer Lokalredaktion hat sich – erst mal – für die Demokratie entschieden. Bekanntermaßen die beste Form für Entscheidungen, aber nicht immer die schnellste.

Wie geht’s den aus? „1:0“ , sagt der Kollege am Telefon. „Mit den britischen Mannschaften haben die deutschen Probleme, aber die Schotten werden sie ja packen.“ „Ich würde ja 2:0 tippen“, schreibt der andere per WhatsApp. „Viel zu wenig Tore“, sagt der nächste beim Mittagessen, „3:1 oder vielleicht 4:1 ...“ Eine längere Diskussion folgt.

Am Ende einigen sich die Lahmen Zeitungsenten auf ein auch bei den andern Tippern beliebtes 2:0. Ob wir den demokratischen Diskurs bis zum Ende durchhalten? Das hängt jetzt stark vom Ausgang des Spiels am Freitagabend ab. Die Schotten werden sie ja packen ...