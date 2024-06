Servus und salut! Am Montag treten zwei deutsche Nachbarländer gegeneinander an: Österreich spielt in Düsseldorf gegen Frankreich. Zwei Tippteams glauben an ein Unentschieden, The White Angels an einen Sieg für Österreich, alle anderen gehen davon aus, dass die Franzosen das Spiel gewinnen werden. Kein Wunder, gelten doch die Franzosen als Favoriten auf den EM-Titel. Die Österreicher hingegen plagt das Verletzungspech.

Wer beim RHEINPFALZ-Tippspiel die Nase vorn hat, wird am Dienstag in der Zeitung stehen. Dann veröffentlichen wir erstmals die Tipptabelle.