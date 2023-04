Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schützen und Helfen: Wann haben Sie sich zum letzten Mal damit beschäftigt, wie man sich am Ort eines Verkehrsunfalls richtig verhält? Was ist zu tun und woran sollte man denken? Und was muss man immer im Auto haben? Infos dazu gibt es beim Erste-Hilfe-Kurs des Deutschen Roten Kreuzes.

Auf dem Seitenstreifen steht nach einem Unfall ein Auto. Drei Verletzte sitzen in dem Zweitürer. Der Fahrer hängt überm Steuer, die Beifahrerin hat eine leicht blutende Kopfwunde, ist blass