Auf dem Papier ist es eine klare Sache: Viermal sind die Nationalmannschaften von Italien und Albanien gegeneinander angetreten, viermal haben die Italiener gewonnen. Es trifft am Samstag in Dortmund der amtierende Fußball-Europameister auf eine Nationalmannschaft, die erst zum zweiten Mal an einer EM-Endrunde teilnimmt. Dementsprechend eindeutig fallen die Tipps unserer Teams aus: Alle sehen die Italiener vorne.

Einen klaren Favoriten gibt es auch bei unserer sonntäglichen Partie des Tages. Wir wollten wissen, wie das Spiel zwischen Dänemark und Slowenien in Stuttgart ausgehen wird: 13 von 19 Teams glauben an einen Sieg der Dänen, deren Fans für Teile des Turniers in Bad Dürkheim zu Gast sind. Dass sich die Mannschaften unentschieden trennen, glauben fünf Tipp-Teams. Nur die Sektperten denken – und da müssen die dänischen Fans in Dürkheim stark sein –, dass sich die Slowenen durchsetzen werden.