Ob sich wenigstens die Dänen in Bad Dürkheim wie zu Hause fühlen? Das Wetter bei der EM ist bislang eher durchwachsen. Weniger Sommermärchen, mehr skandinavische Frische. Dafür ist auf und neben den Fußballplätzen der Republik derzeit einiges geboten. Und schneller als gedacht ist bei diesem kurzweiligen Turnier der erste Spieltag mit der Partie Portugal gegen Tschechien zu Ende gegangen. Zeit für ein kleines Zwischenfazit der RHEINPFALZ-Tipptabelle.

Weiter an der Spitze stehen die FCK-Freunde, die noch bei keinem der bisher ausgewerteten fünf Spiele daneben getippt haben! Es stimmte bisher immer mindestens die Tendenz. Ob das so bleibt? An die Spitze gearbeitet hat sich auch das Team Top Spin TVK. Dank des goldrichtigen 2:1-Tipps im Portugal-Spiel. Ebenfalls zwei wertvolle Punkte gab es für die Teams Hinnergass, Bad Boys KuBa und die Buwe. Und auch wir als Lahme Zeitungsenten freuen uns über die Punkte.

Mit den Ergebnissen des Deutschland-Spiels sowie der Partie Spanien-Italien könnte noch einige Bewegung in die Tipptabelle kommen. Schließlich sind sich die Teams nicht einig. Etwa ein Drittel tippt auf ein Unentschieden. Die anderen Teams sehen die Spanier mehr oder weniger stark vorne.

Beide Mannschaften dürften beim Spiel ein bisschen frösteln. In Gelsenkirchen werden am Donnerstag maximal 23 Grad erwartet. In Rom und Mallorca scheint dann währenddessen die Sonne bei Temperaturen um die 30 Grad ...