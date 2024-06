Eigentlich muss Cristiano Ronaldo am Dienstag gar nicht auflaufen. Wie das Spiel Portugal gegen Tschechien ausgeht, steht jetzt schon fest: 3:1. Warum wir das wissen? Na, weil die Teams FCK-Freunde und The White Angels genau das getippt haben. Und das wird schon stimmen, schließlich haben sie bei unserem Tippspiel am Wochenende gleich mehrfach den richtigen Riecher gehabt.

Aber der Reihe nach: Begonnen hat das Turnier bekanntlich mit dem Spiel der Deutschen gegen Schottland. Dass Deutschland in einem Spiel so viele Tore schießt wie sonst in einer gesamten Vorrunde, damit hat niemand gerechnet. Auch keines unserer Tipp-Teams hat auf ein 5:1 gesetzt. Einen Sieg hat hingegen jeder der deutschen Mannschaft zugetraut. Deswegen gab es für alle einen Punkt für die richtige Tendenz.

Mit seinem Sieg von Italien gegen Albanien endete das Spiel des Tages am Samstag. Diesen Ausgang hatten alle Teams vorhergesagt. Das genaue Ergebnis – 2:1 – hatten die Donnersberger Borussen, die Dachrutscher und eben unsere beiden Teams, die nun die Tabelle anführen, dafür gab es jeweils zwei Punkte. Die weißen Engel und die FCK-Freunde lagen auch beim Spiel Slowenien gegen Dänemark goldrichtig. Außerdem tippte noch Top Spin TVK auf ein 1:1. Die Teams Donnersberger Borussen und Storyville bekommen mit ihrer Festlegung auf ein Unentschieden jeweils noch einen Punkt. Der Rest hatte auf einen Sieg der Dänen gesetzt. Ein Ergebnis, das den vielen Fans, die gerade auf dem Dürkheimer Campingplatz wohnen, sicher auch lieber gewesen wäre. Bei der Partie Portugal gegen Tschechien setzen drei Viertel der Teams auf einen Sieg der Portugiesen. Aber wie gesagt: Das Spiel könnten die sich eigentlich schenken.