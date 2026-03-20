Was macht Social Media mit Kindern und Jugendlichen? Als Logopädin sieht Yvonne Letulé die Folgen, die das Handy auf das Sprachvermögen hat. Was ist deshalb zu tun?

Sollten junge Menschen vor dem übermäßigen Konsum von sozialen Medien durch Verbote geschützt werden? Oder wird man die Probleme dadurch gar nicht lösen? Bei der Politik ist diese Frage gerade angekommen. So wird über ein Verbot von Instagram, TikTok und Co. für Kinder und Jugendliche diskutiert. Als Logopädin mit 30 Jahren Praxiserfahrung in Bad Dürkheim beschäftigt sich auch Yvonne Letulé mit diesem Thema. Denn sie hat mit den Auswirkungen nicht nur von Social Media, sondern allgemein mit der vermehrten Handynutzung beruflich zu tun. Denn diese hat negative Auswirkungen auf die Sprache.

„Viele Kinder und Jugendliche lernen dadurch nicht mehr, wie man gut kommuniziert – mit und ohne Sprache“, sagt die 56-Jährige. Dies habe seit Corona zugenommen. „Hier mussten plötzlich alle digital ausgerüstet sein und mit den neuen Instrumenten umgehen lernen, was sowohl viele Kinder, als auch Eltern überlastet hat“, so Letulé. Aber dabei hätten insbesondere manche junge Leute den nicht-digitalen Umgang miteinander verlernt, bedauert sie. Seitdem werde innerhalb der jungen Generation weniger miteinander gesprochen, sondern mehr getippt. „Richtige“ soziale Kontakte hätten einige Kinder und Jugendliche nur noch in der Schule. Danach sei die Kommunikation aufs Handy beschränkt. Dabei würden meist nur knappe, bruchstückhafte Nachrichten miteinander ausgetauscht, ohne den Anspruch auf sprachliche oder grammatische Korrektheit. „Hauptsache, die anderen verstehen das“, meint Letulé.

Kommunikation bleibt auf der Strecke

Dabei verringere sich der eigene Wortschatz und damit auch die Erzählfertigkeit. Außerdem sei es bei der Kommunikation wichtig, die Reaktionen im Gesicht oder in der Haltung des Gegenübers ablesen zu können. Dass womöglich etwas falsch ankommt, bleibe oft unbemerkt oder könne danach nur schwer wieder korrigiert werden.

Letulé findet es problematisch, dass sich durch den Konsum von schnellen Videosequenzen auf Plattformen wie Instagram oder TikTok die Aufmerksamkeitsspanne reduziert. Im Bezug auf die Diskussion rund um übermäßigen Fernsehkonsum, der frühere Generationen beschäftigt hat, habe man es hier mit einer Verschärfung zu tun. Während im Fernsehen oft eine Geschichte erzählt werde, gehe es am Handy um kurze Beiträge, die alle paar Sekunden wechseln.

Mit Apps besser kommunizieren? Das geht oft schief. Foto: picture alliance/dpa

Auf der Strecke bleiben dadurch laut Letulé die Konzentrationsfähigkeit und die Geduld, sich mit komplexen Sachverhalten auseinander zu setzen. Kinder und Jugendlichen seien durch diese Reizüberflutung oft frustriert. „Dadurch leidet dann auch die Kreativität“, fügt sie hinzu. Deshalb sei es so wichtig, mit Kinder und Jugendlichen „richtig“ zu spielen. Dies könnten Rollenspiele, Regel- oder Phantasiespiele sein. „Dadurch lernt man mit Frustrationen umzugehen, Regeln einzuhalten und sich sprachlich besser auszudrücken.“ Letulé greift deshalb in ihrer Praxis oder bei ihrem Einsatz für das Start-Chancenprogramm in der Salierschule gerne auf Spiele zurück. Dadurch merken die Kinder gar nicht, dass sie eigentlich ihr Sprachvermögen trainieren. „Das nützt eigentlich jedem“, meint sie.

Denkanstoß im Wartezimmer

In ihrer Praxis in der Philipp-Fauth-Straße hat sie ein Poster aufgehängt, das sich an die in ihr Smartphone starrenden Eltern im Wartezimmer richtet. „Heute schon mit ihrem Kind gesprochen?“, ist darauf zu lesen. „Es soll ein Denkanstoß sein, denn ich will niemanden an den Pranger stellen“, betont sie. Letulé findet es aber schwierig, sich bei der ganzen Handydiskussion nur auf die Kinder zu konzentrieren. Viele Eltern wüssten das, seien aber bei der Frage, was für Kinder akzeptabel ist und was nicht, oft überfordert. Deshalb bräuchten sowohl Eltern als auch Kinder eine Hilfestellung. Denn die digitalen Medien seien auch sinnvoll, zum Beispiel beim Recherchieren eines komplexen Themas.

Es sei wichtig, Schüler hier sinnvoll heranzuführen und die negativen Folgen klar aufzuzeigen. „Ein Verbot nimmt eigentlich allen die Last, sich mit dem Thema eingehend zu beschäftigen“, meint Letulé. Deshalb sieht sie die derzeitige Diskussion etwas zwiespältig. „Ehrlich gesagt bin ich froh, dass meine Kinder erwachsen sind und ich nicht darüber entscheiden muss“, meint sie.

Überzeugt ist die Logopädin aber davon, dass der Umgang mit digitalen Medien in der Schule ein fester Unterrichtsbestandteil werden sollte. Aber auch Eltern könnten von entsprechenden Kursen lernen. Es sei wichtig, Kinder und Jugendlichen zu kritischen Smartphone-Nutzern zu machen. „Dann wird auch vieles hinterfragt, was im Netz steht.“