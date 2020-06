Wohin mit dem Kätzchen während der Urlaubsreise? Heike Löchner kümmert sich mit der mobilen Tierbetreuung vor Ort um die Vierbeiner. Wegen der Corona-Krise bleiben viele Urlauber derzeit aber zuhause. Dadurch hat sie nun Zeit für ein neues Projekt.

„Katzenglück“ heißt Löchners mobile Tierbetreuung. Die 46-Jährige betreibt sie seit etwa zwei Jahren nebenberuflich. Während der Abwesenheit der Tierbesitzer kümmert sie sich nicht nur um Hauskatzen, sondern auch um Kleintiere, wie Hasen oder Vögel. Diese bleiben in ihrer gewohnten Umgebung. Löchner hat selbst drei Stubentiger zu Hause und ist Mitglied beim Tierschutzverein Tiernotinsel Bad Dürkheim und engagiert sich zusammen mit ihrem Sohn ehrenamtlich im In- und Auslandstierschutz.

Seitdem es bei ihrer Tierbetreuung wegen der Corona-Krise ruhig geworden ist, informiert sich die Dürkheimerin über hilfsbedürftige Tierschutzvereine, die im In- und Ausland tätig sind. Durch einen Zufall ist sie auf das Thema Verbandstaschen aufmerksam geworden, da diese in Tierheimen zur medizinischen Versorgung von Fellnasen benötigt werden.

Pakete für die Kanaren

Wo Hilfsmittel fehlen, macht sich Löchner auf die Suche. In den umliegenden Autohäusern wird sie oft fündig: „Saubere, sterile und originalverpackte Verbandstaschen, die abgelaufen sind, würden sonst entsorgt werden. Die verpacke ich in einer Kiste und versende sie gemeinsam mit Spielsachen und anderen Spenden an Tierschutzvereine“, erklärt Löchner. Am 8. Mai ging das erste Paket an den Verein Arche Noah Teneriffa in Bensheim. Von dort aus ging es auf die kanarische Insel, wo es in Not geratenen Hunden zugute kommt. „In vielen Tierheimen fehlt es an finanziellen Mitteln für Verbandsmaterial, Wundsalben und Wickelunterlagen werden benötigt. „Ich habe viele Firmen, auch Futtermittelhersteller, angefragt und versuche jedes Paket schön zu füllen. Eine Spenderin hat sogar selbst ein Paket gemacht und mir zukommen lassen“, sagt die Tierliebhaberin. „Ich freue mich riesig, denn jede Verbandstasche und jedes Futter zählt.“

Im Juli geht ein Paket im Gepäck eines Tierschützers vom Verein Hände helfen Pfoten nach Gran Canaria. „Mir ist wichtig, dass die Pakete gerecht aufgeteilt werden und ankommen. Zu schauen, wo man helfen kann, macht mir Spaß und meine Arbeit wird dankbar angenommen und honoriert“, erzählt die Tierschützerin.

