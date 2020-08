Auch die niedrige Stirn und die Form der Augen sind noch gut zu erkennen. Die tierische Gestalt, die etwa 500 Jahre alt ist, schmückte einst den Sockel des Taufsteins in der Kirche von Kallstadt. Nachdem das Werk in die Sammlung des früheren Dürkheimer Altertumsvereins kam, ist es heute in der Abteilung Stadtgeschichte des Stadtmuseums zu sehen.

Teil eines Trios aus rotem Sandstein

Zusammen mit einem Hund und Löwen gehört der Affe zu einem ansehnlichen Trio aus rotem Sandstein. Gemeinsam zeigen die Bildwerke eine ebenso kunstvolle wie lebensnahe Bearbeitung. Ihre Herkunft aus dem Mittelalter lässt sich auch aus dem Ausdruck der Gesichter ablesen: In jener Zeit galten viele Tiere als unheimlich und verdächtig. Man verband sie mit Teufeln und Hexen und gestaltete sie entsprechend.

Der Unterbau eines Taufsteins schien für solche suspekten Wesen ein angemessener Ort zu sein. Vor den unheilvollen Mächten, die man Tieren wie Affe, Löwe und Hund oft zuschrieb, sollte das geweihte Wasser des Taufsteins schützen.

Die Serie

So manche Gesichter, die uns umgeben, bergen alte oder neuere Geschichten. Wir erzählen sie.