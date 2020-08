Immer noch erreichen uns viele kuriose, stimmungsvolle, farbenfrohe, lustige oder einfach schöne Bilder für unsere Aktion „Fotos für Freude“. Darum darf sie weitergehen. Schicken Sie uns gerne Ihre Fotos an redduw@rheinpfalz.de. Auf dass wir uns in ungewöhnlichen Zeiten gemeinsam an angenehmen Anblicken erfreuen können.

Das Eichhörnchen zeigt echten Entdeckergeist an der Kokosnuss. Foto: Heil/frei „Meine Reitfreundin Annette und ich genießen einmal im Monat mit Sammy und Smoke einen Tag im Wald, für uns Erholung pur . Ob im Eppental oder von der Weilach an den Ungeheuersee, es ist immer wieder wunderschön“, schreiben uns Sabine Kalbfuß und Annette Helbig. Foto: Kalbfuß/frei Ein Weisenheimer Sonnenblumenfeld vor einem Sonnenuntergang hat uns Marion Rodach aus Weisenheim am Sand geschickt. Foto: Rodach/frei „Ich habe diese wunderschöne verträumte Gans in Freinsheim beim Spaziergang gesichtet und mich sofort in sie verliebt“, schreibt uns Elisabeth Große. Und schickt außerdem gute Wünsche in die Redaktion. Die senden wir gerne zurück und wünschen allen Lesern ein frohes Wochenende. Foto: Große/frei Foto 1 von 5