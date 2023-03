Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer wissen will, warum eine Fliege plötzlich Selbstmord begeht und ein gewisser „Frank“ die Frauen in seiner Kleinstadt zum Wahnsinn treibt, liegt beim neuen Album der Bluesrock-Formation „Whiskey On Valentine’s“ richtig.

Nach ihrem Debütalbum „Highborn Girl“ aus dem Jahre 2018 haben Gitarrist Peter Stahl aus Weisenheim am Sand und Stimmwunder Diddy Metzger auf der anderen Rheinseite, nicht