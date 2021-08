Stephanie Wrobels Thriller „Darling Rose Gold“ (416 Seiten, gebunden, 19,99 Euro, List Verlag) hat Christina Vollweiler von der Buchhandlung Frank mit wachsender Spannung gelesen. Als Buch des Monats empfiehlt sie ihn heute.

„Die kleine Rose Gold Watts lebt mit ihrer Mutter Patty Watts in einer beschaulichen Kleinstadt. Patty ist von Nachbarn und Freunden hochgeschätzt. Sie opfert sich auf, um ihre kleine schwerkranke Tochter zu betreuen, ihr ein wenig Spaß zu gönnen und sie vor allem vor Kränkungen zu schützen. Fast 18 Jahre wird Rose Gold durch eine Magensonde ernährt und fährt mit ihrer Mutter von Arzt zu Arzt.

Bis sie eines Tages herausfindet: Ihre Mutter hat sie jahrelang systematisch vergiftet und alle Symptome künstlich herbeigeführt. Patty muss für fünf Jahre ins Gefängnis, und Rose erlebt zum ersten Mal, was es heißt, selbstbestimmt leben zu dürfen. Als Patty entlassen wird, ist Rose Gold stolze Mutter eines kleinen Jungen und vermeintlich bereit, einen Neuanfang mit der Frau zu wagen, die sie jahrelang misshandelt hat und trotzdem immer noch behauptet, unschuldig zu sein. Kann sie ihrer Mutter verzeihen, oder will sie Rache? Und welchen Plan hat Patty, um ihre Tochter erneut an sich zu binden?

Intrigante und kalte Charaktere

Ein eiskaltes, perfides Spiel zwischen Mutter und Tochter beginnt, und bald verschwimmen die Grenzen zwischen Opfer zu sein und Täter zu werden. Denn die Misshandlungen, der Vertrauensbruch und der intrigante, kalte Charakter ihrer Mutter haben Spuren hinterlassen, und Rose Gold steht ihrer Mutter in nichts nach. Eines ist klar: Beide Frauen spielen nach ihren ganz eigenen Regeln.

Stephanie Wrobel erzählt in klarem Stil von einer mehr als toxischen Mutter-Tochter-Beziehung, die einem Gänsehaut beschert. Im Wechsel aus der Sicht von Mutter und Tochter geschrieben, erhält der Leser einen schockierenden Einblick in die Gedanken und Gefühle der Protagonistinnen und fühlt sich dabei durchaus nicht immer wohl. Mit ihrem Erstlingswerk erschafft Stephanie Wrobel eine beklemmende Atmosphäre, die einen unaufhaltsam in ihren Bann zieht. Man kann nicht aufhören zu lesen, bis man endlich weiß: Wer von beiden ist am Ende das Opfer? “