Die Stadtwerke haben die Preisgestaltung für Kinder in der Therme verändert, Jugendliche dürfen nicht mehr ohne Begleitung in die Sauna. Was steckt dahinter?

Die Salinarium Bad Dürkheim Therme war im vergangenen November mit einem sehr familienfreundlichen Angebot gestartet: Bis vor wenigen Wochen konnten Kinder unter sechs Jahren in Begleitung von Erwachsenen bei freiem Eintritt das warme Wasser genießen. Jetzt rudern die Verantwortlichen zurück – ein Stück zumindest. Kinder ab drei Jahren müssen den ermäßigten Tarif bezahlen, der auch für Schüler, Jugendliche und Studenten gilt. „Auch Kinder unter sechs Jahren brauchen Platz und sind zum Beispiel mit ihren Schwimmflügeln in den Becken unterwegs. Daher haben wir uns entschieden, sie so zu behandeln wie Schüler“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kistenmacher. Für sie werden für den Therme-Bereich nun 17,10 Euro fällig. Die Regelung fürs Freizeitbad bleibt unverändert: Hier zahlen Kinder unter sechs Jahren weiter keinen Eintritt.

Kritik auf Facebook

„Familien sind wichtige Kunden und weiter bei uns willkommen, auch in der Therme“, betont Kistenmacher. Wer die Kommentare auf Facebook oder Google liest, dem wird aber schnell klar, dass das nicht alle Besucher so sehen: Die Therme sei ein Ort der Ruhe und Entspannung, das passe nicht mit Kindern zusammen, heißt es dort zum Beispiel. Das Thermalbad sei „ein Spiel- und Spaßbad für Familien“ kritisiert eine Nutzerin. Kinder hätten dort nichts verloren, heißt es in einem anderen Beitrag.

Kistenmacher räumt auf Nachfrage ein, dass es auch schon direkte Beschwerden bei den Mitarbeitern wegen zu vieler Kinder in der Therme gegeben habe. „Aber das ist vor allem ein Wochenend-Thema“, bekräftigt der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Wie andere Thermen die Kinderfrage regeln

Auch nach der Änderung ist die Bad Dürkheimer Therme im Vergleich noch familienfreundlich. Das zeigt ein Blick auf andere Einrichtungen, die allerdings auch andere Konzepte verfolgen: Im schwäbischen Bad Wörishofen etwa steht eine sogenannte „Adults only“-Therme. Hier ist der Zutritt erst ab 16 Jahren gestattet. In Bad Ems müssen Kinder unter 16 Jahren die Therme bis 15 Uhr verlassen, letzter Eintritt für Minderjährige ist um 13 Uhr. In der Thermen und Badewelt Sinsheim ist der Zutritt ins Palmenparadies und die Vitaltherme mit Sauna ebenfalls erst ab 16 Jahren gestattet. Kinder bis vier Jahre dürfen in Begleitung hinein, Fünf- bis 15-Jährige nur an speziellen Aktionstagen.

In der Südpfalz Therme in Bad Bergzabern haben Kinder im Alter von zwei bis 15 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen Zutritt und zahlen ebenfalls den ermäßigten Tarif – eine ähnliche Regelung, wie sie jetzt in Bad Dürkheim gilt.

Eine Änderung gibt es bei der Salinarium Therme auch bei den Saunabesuchen: Bislang durften junge Menschen ab 16 Jahren ohne Begleitung in die Sauna. Dieses Mindestalter wurde auf 18 Jahre angehoben. Wer jünger ist, darf nur in Begleitung eines „pflichtbewussten Erwachsenen“ oder eines Erziehungsberechtigten in die Sauna. Was steckt dahinter? Vor allem Jugendgruppen hätten in der Sauna für Unruhe gesorgt, was zu Beschwerden bei der Aufsicht geführt habe, sagt Kistenmacher. „Es ist nur ein Teil der jungen Leute gewesen, viele verhalten sich korrekt“, betont der Stadtwerke-Geschäftsführer. Allerdings könnten die Therme-Mitarbeiter in der Sauna auch nicht permanent Aufsicht führen.

Weitere Änderungen sind laut Kistenmacher erst einmal nicht geplant. Auch der sechsmonatige Eröffnungsrabatt läuft wie geplant im Mai aus. Stattdessen plane man Sonderaktionen, kündigt der Stadtwerke-Geschäftsführer an.